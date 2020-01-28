Волонтеров культуры в 2020 году станет вдвое больше в Иркутской области

Количество волонтёров в сфере культуры увеличится в два раза по сравнению с показателями прошлого года в 2020 году в Иркутской области. До 2024 года планируется привлечь к добровольческому движению около двух тысяч человек. Об этом сообщили в регправительстве.

Программа «Волонтёры культуры» начала действовать в Иркутской области в прошлом году в рамках национального проекта «Культура». Для её реализации был создан проектный офис, в который вошли представители органов власти, руководители образовательных организаций и учреждений культуры.

Информация о мероприятиях, для участия в которых приглашают волонтёров, находится на сайте «Добровольцы России». В 2019 году в Иркутской области откликнулось более 200 человек. Это и молодёжь, и пожилые люди, неравнодушные к культуре и искусству. Они помогли провести более 70 мероприятий, в том числе праздничный концерт в доме ветеранов, Новый год в иркутской областной детской туберкулёзной больнице, фестиваль молодежных субкультур Neetworkfest, новогодний флеш-моб для жителей Иркутска, концерт «Подари ребенку радость», инклюзивный театральный фестиваль «Открытая рампа. Свой путь», выставки и концерты. В ближайшее время помощь потребуется организаторам проекта «Многоголосье Байкала», имерсивного концерта, посвящённого Дню всех влюблённых, и поэтического многоборья.