Количество зимних туров в Крым выросло на треть

Интерес к Крыму увеличился на 36%. При этом средний чек на перелет за год повысился на 5% и составил 6,925 рублей. Сообщает портал Welcometimes со ссылкой на данные Aviasales.

Больше всего пассажиров прилетает в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Дешевле авиапутешествие на полуостров обходится жителям Ростова — в среднем за 3,636 рублей. Средняя стоимость поездки из столицы — 6,549 рублей, а из Петербурга — 8,838 рублей.

Кроме того, провести каникулы в зимнем Крыму запланировали туристы из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Сочи, Минеральных Вод, Перми и Самары. Если билеты из Минеральных Вод в Симферополь стоят три тысячи рублей, а из Сочи — 5,641 рубль, то из остальных перечисленных выше городов — в диапазоне от 8 до 12 тысяч рублей.