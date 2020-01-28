В Усть-Ордынском в 2022 году планируют построить дом спорта

Проектирование дома спорта в пос. Усть-Ордынский завершено, в этом году на объекте будут начаты строительные работы. Об этом сообщили в регправительстве.

Площадь застройки составляет 5,6 тыс. кв. м., общая площадь здания – 11 тыс. кв. м. В нём будет расположено десять залов для различных видов спорта, среди них большой игровой зал, залы для борьбы, единоборств, настольного тенниса и галерея для национального бурятского вида спорта стрельбы из лука, а также в здании будут буфет, гардеробная, конференц-зал и медико-восстановительный центр. Рядом построят стадион с беговыми дорожками и футбольным полем. Внутренняя трибуна будет рассчитана на 250 мест, наружная — на 1,5 тысячи, это позволит проводить там как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия. Исходный проект объекта был доработан с учётом современных строительных норм и потребностей. Подрядчик предоставил варианты объёмно-планировочных решений с технико-экономическим обоснованием, предусмотрел необходимые инженерные коммуникации, устранение выявленных дефектов.

Дом спорта в пос. Усть-Ордынский – это долгострой. Его начали возводить в 2002 году, в 2005-м работы приостановили из-за недостатка средств. Решение достроить объект было принято в 2018 году. Специализированная организация провела обследование. Здание было признано работоспособным и подлежащим восстановлению. На данный момент его строительная готовность составляет 17%.

В ближайшее время муниципальное образование проведет конкурсные процедуры для определения компании подрядчика.

В областном бюджете на 2020 год и в плановом периоде 2021 и 2022 годов на завершение строительства предусмотрено 892,3 млн рублей. Идёт работа по привлечению средств федерального бюджета. В феврале правительство Иркутской области направит в министерство спорта РФ бюджетную заявку на завершение строительства дома спорта на условиях софинансирования за счёт средств федерального бюджета. Завершить строительство и сдать дом спорта в эксплуатацию планируется в 2022 году.