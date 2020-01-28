30 вагонов с углем сошли с рельсов в Ангарском городском округе

28 января 2020 года, в 13:22 местного времени в границах ст. Мегет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем. Пострадавших нет. Угрозы экологической ситуации нет. Об этом сообщили в компании.

На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима.

Ожидаются задержки пассажирских поездов. Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» http://pass.rzd.ru (вкладка «Фактическое движение поездов»). На данный момент задержаны пригородные поезда №№6103, 6313, №7106. Время задержки в пути составляет от 40 минут до 1 часа.

В ОАО «РЖД» работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.