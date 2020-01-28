В Иркутской области 25% заболевших раком выявляют болезнь на поздней стадии

25% заболевших раком выявляют в Иркутской области на поздних стадиях. Средний показатель по России составляет 20%. На 1-2 стадиях онкозаболевания выявляют у 53,4% пациентов. В Аларском районе эта цифра превысила 60%. В целом выявляемость рака в Приангарье составляет 559 случаев на 100 тыс. чел. Об этом сообщает газета «Областная».

Главный врач ГБУЗ "Областной онкологический диспансер" доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Виктория Дворниченко напомнила, что онкологическая настороженность нужна не только пациентам, но и врачам, а своевременная диагностика онкологических заболеваний может спасти жизнь и здоровье пациента. Важно помнить о том, что рак полностью излечим лишь не ранних стадиях.

Она убеждена, что для своевременного выявления онкозаболеваний во всех поликлиниках Приангарья должна быть разработана система маршрутизации пациента. Попытки лечить пациента симптоматически – неправильный выбор врача. Если заболевание, с которым обратился пациент имеет длительный и необъяснимый характер, врач обязан провести обследование и диагностику на онкологию.

По словам главного врача областного онкологического диспансера, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ Виктории Дворниченко, наша амбулаторная система изначально выстроена не так, как в развитых странах. Поликлиника при больнице, это одно, но поликлиника, стационар и диагностический центр, компактно расположенные рядом, позволили бы более оперативно выявлять и лечить онкологические заболевания.