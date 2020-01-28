В Иркутской области в 2020 году откроют 6 центров онкологической помощи

С 2019 года в Иркутской области действуют пять центров онкологической помощи (ЦОП), в этом году их откроют еще шесть, где пациенты смогут пройти диагностику, консультирование и лечение. Пока же в онкодиспансере сталкиваются с проблемой, когда 25% их пациентов имеют лишь подозрение на онкозаболевание. Таким образом трудозатраты медперсонала используются нерационально, в диспансере создаются очереди на лечение. Об этом сообщает газета «Областная».

Диагностические мероприятия могли бы выполнять районные поликлиники, эти задачи должен решать и профосмотр, но зачастую он проводится формально. По мнению Виктории Дворниченко, онкодиагностика в разных территориях зависит от заинтересованности главных врачей. Важно работать и с общелечебной сетью, тем более, что резидент России Владимир Путин обратил на это особое внимание. Практических во всех субъектах выделяются значительные средства на ее модернизацию.

Виктория Дворниченко также рассказала, что вопрос строительства Радиологического центра сдвинулся с мертвой точки. В феврале текущего года уже начнут копать котлован. В дальнейших перспективах у главврача – совместное с японскими онкологами создание на базе Иркутского областного онкодиспансера центра ядерной протонной терапии. Специалисты для этого уже готовы. Совместно с Японией на базе онкодиспансера создается международная школа врачей-эндоскопистов. Как подчеркнула Виктория Дворниченко, наши врачи будут учить японцев лечить поздний рак, те, в свою очередь научат диагностировать и лечить щадящими методами ранний рак желудка, пищевода и кишки.