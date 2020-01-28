В Иркутской области организуют мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 28 января поручил областному министерству здравоохранения незамедлительно организовать мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в регправительстве.

Исполняющий обязанности главы региона поручил создать межведомственную рабочую группу, в которую должны войти представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора по Иркутской области, МСЧ «Аэропорт Иркутск», дирекции ВСЖД ОАО «РЖД» и иных структур.

- В регионе принимаются ограничительные меры, но мы должны прослеживать ситуацию на шаг вперед. Поручаю министерству здравоохранения разработать план дополнительных мероприятий, - подчеркнул Игорь Кобзев.