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В Иркутской области организуют мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией

28 января 2020

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 28 января поручил областному министерству здравоохранения незамедлительно организовать мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в регправительстве. 

Исполняющий обязанности главы региона поручил создать  межведомственную рабочую группу, в которую должны войти представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора по Иркутской области, МСЧ «Аэропорт Иркутск», дирекции ВСЖД ОАО «РЖД» и иных структур.

- В регионе принимаются ограничительные меры, но мы должны прослеживать ситуацию на шаг вперед. Поручаю министерству здравоохранения разработать план дополнительных мероприятий, -  подчеркнул Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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