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Международный фестиваль зимних игр «Зимниада-2020» пройдет на Байкале

28 января 2020

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В календарь XVII международного фестиваля зимних игр «Зимниада-2020» включили 15 спортивных и культурно-массовых мероприятий. «Зимниада» пройдет на территории Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов. Об этом сообщили в регправительстве. 

Член оргкомитета «Зимниады – 2020» Вадим Копылов подчеркнул, что организаторы мероприятий, объединенных под одним брендом, провели большую подготовительную работу. С календарем мероприятий «Зимниады» можно ознакомиться на сайте http://zimniada.ru/.

В 2020 году к обеспечению безопасности одного из самых массовых мероприятий «Зимниады» - фестивалю ледовых скульптур «Живи на Байкале», которое состоится 23 февраля в Листвянке, будут привлечены волонтеры. Также совместно с ГИБДД, администрациями Иркутского района и Листвянки разработаны схемы движения транспорта и размещения автомобильных стоянок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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