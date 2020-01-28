Международный фестиваль зимних игр «Зимниада-2020» пройдет на Байкале

В календарь XVII международного фестиваля зимних игр «Зимниада-2020» включили 15 спортивных и культурно-массовых мероприятий. «Зимниада» пройдет на территории Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов. Об этом сообщили в регправительстве.

Член оргкомитета «Зимниады – 2020» Вадим Копылов подчеркнул, что организаторы мероприятий, объединенных под одним брендом, провели большую подготовительную работу. С календарем мероприятий «Зимниады» можно ознакомиться на сайте http://zimniada.ru/.



В 2020 году к обеспечению безопасности одного из самых массовых мероприятий «Зимниады» - фестивалю ледовых скульптур «Живи на Байкале», которое состоится 23 февраля в Листвянке, будут привлечены волонтеры. Также совместно с ГИБДД, администрациями Иркутского района и Листвянки разработаны схемы движения транспорта и размещения автомобильных стоянок.