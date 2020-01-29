Иркутск оказался на 24 месте среди самых благоприятных для рантье городов

Аналитики Циан вычислили доходности жилья, посчитали среднюю ставку аренды, срок окупаемости инвестиций и выяснили, что выгоднее: открыть банковский вклад или купить недвижимость под сдачу.

Быть рантье выгоднее всего в Астрахани, где средняя доходность аренды составляет 10,6%. Минимальную доходность получают столичные инвесторы – в среднем 5,5% годовых.

700 тысяч рублей в год – именно столько в среднем ежегодно платит столичный арендатор. Наименее затратно снимать жилье в Пензе – всего 148 тыс. рублей в год. По крупным городам России годовая аренда обходится в среднем в 258 тыс. рублей.

Сдача квартиры в аренду выгоднее банковского вклада. Доходность рантье в среднем составляет 7,8% годовых, а у держателя рублевого депозита – 5,8%. Исключение – Москва, где доходность аренды (5,5%) ниже средней ставки по вкладу.

Доходность от сдачи в аренду снижается: в 2017 году рантье зарабатывали в среднем 8,2% в год от стоимости жилья, в 2018 году – 8,1%, в 2019 году – 7,8%.

Средняя окупаемость квартиры – 13 лет. Дольше всего возвращать стоимость жилья за счет аренды в Москве (18 лет). Период окупаемости увеличивается. Для недвижимости, приобретенной в 2017 году, он составляет порядка 12,5 лет, в 2018 году – 12,6 лет.

Иркутск не так далеко ушел от самых благоприятных для рантье городов. Здесь средняя стоимость жилья составляет 3,58 млн рублей, ставка - 7,65%, а его окупаемость держится в пределах 13,2 лет. При этом среднемесячная плата арендатора в городе составляет 22,6 тыс. рублей, таким образом, арендодатель получает в год около 271,2 тыс. рублей.

Планомерное снижение ключевой ставки ведет к падению доходности по банковским вкладам. Альтернативным вариантом становится сдача недвижимости в аренду. По подсчетам аналитиков Циан, средняя доходность рантье оказывается на 1,95 п.п. выше, чем банковского вкладчика. В 2018 году разница была меньше 1,24 п.п. Единственный город, в котором средняя ставка по вкладу (5,8%) выше доходности аренды (5,5%) – Москва.

По подсчетам Циан, средняя доходность аренды по России показывает снижение: в 2017 году рантье зарабатывали в среднем 8,2% в год от стоимости жилья, в 2018 году – 8,1%, в 2019 году – 7,8%. Причина заключается в стабильном увеличении цен на жилье при одновременно невысоком росте арендной ставки.