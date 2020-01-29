Работа.ру: Треть россиян продолжает ходить на работу во время болезни

Вспышка коронавируса в Китае побудила работодателей в стране попросить сотрудников не выходить на работу. Часть компаний продлила работникам отпуск в связи с китайским Новым годом, другие – посоветовали работать из дома.

Россияне обычно не слишком внимательно относятся к своему здоровью. По данным опроса Работы.ру, 33% соотечественников, заболев, продолжают ходить в офис. Только 21% российских работников всегда берут больничный. Еще 16% респондентов договариваются с начальством и работают из дома.

«Занимаются спортом и пьют витамины, отпрашиваются на пару дней за счет отпуска или меняются сменами — россияне не стремятся сидеть на больничном. Страх потерять деньги или работу заставляет наших соотечественников переносить болезни “на ногах”. Участники нашего опроса готовы болеть дома только при условии оплаты больничного по существующему окладу», – отметили в Работе.ру.