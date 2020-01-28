Альфа-Банк заключил новые мировые соглашения с компаниями Алексея Хотина

Альфа-Банк заключил мировые соглашения с компаниями Алексея Хотина об урегулировании задолженности в объеме около 590 миллионов долларов США. Стороны достигли договоренностей по всем инициированным судебным процессам.

Напомним, заемщик прекратил обслуживание долга с мая 2019 года. В соответствие с новыми мировыми соглашениями, Алексей Хотин и его компании берут на себя обязательства по исполнению согласованного сторонами графика платежей. В качестве дополнительного обеспечения действующих кредитов заемщик передает Альфа-Банку новый залог – офисный центр в Москве. Также предусмотрено поручительство двух новых компаний.

При условии соблюдения графика платежей Альфа-Банк прекращает все судебные разбирательства, в том числе, по искам к поручителю – Алексею Хотину.

Мировые соглашения подписаны до марта 2023 года. При этом сроки и суммы кредитов остаются прежними. По состоянию на январь 2020 года общий объем задолженности компаний Алексея Хотина перед Альфа-Банком составляет около 590 миллионов долларов США.

«Мы удовлетворены условиями подписанных мировых соглашений. Альфа-Банк всегда открыт к конструктивному диалогу с должниками, но придерживается принципа взаимного соблюдения обязательств. В случае повторного нарушения графика платежей банк продолжит все предусмотренные действующим законодательством мероприятия по возврату просроченной задолженности», - подчеркнул председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах.