Сбербанк профинансирует строительство жилого комплекса Группы «Самолет» в Новой Москве

Сбербанк профинансирует строительство 1-й очереди жилого комплекса «Новое Внуково» в поселке Кокошкино в 20 км от МКАД. Финансирование будет предоставлено в объеме 6,095 млрд рублей, в том числе 1,050 млрд рублей в рамках проектного бриджа и 5,045 млрд рублей в качестве проектного финансирования. Жилой комплекс будет состоять из 8 монолитных 12-этажных домов. Проект будет реализован за два года.

Дочерняя компания банка «Сбербанк Инвестиции» выкупит 1% акционерного капитала проекта для получения корпоративного контроля путем заключения корпоративного договора с акционерами проекта. После этого Группа «Самолет» получит проектный бридж, который направит на подготовку исходно-разрешительной документации проекта, реализуемого совместно с группой компаний RDI и заем в формате проектного финансирования, который будет предоставлен после получения застройщиком разрешения на строительство.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Данная сделка означает переход на существенно новый уровень партнерских отношений между Банком и Группой «Самолет». Для наших ключевых партнеров мы готовы выйти за рамки классического проектного финансирования и оказывать финансовую поддержку даже до получения разрешения на строительство путем предоставления бридж-кредитов».

Антон Елистратов, генеральный директор Группы «Самолет»:

«Еще несколько лет назад многие оценивали отрасль жилищного строительства как рискованную. С изменением законодательства и наметившейся тенденцией к укрупнению застройщиков ситуация поменялась, ключевые системные игроки отрасли, такие как Группа «Самолет», стали восприниматься банками, покупателями и другими участниками рынка как надежные партнеры, с которыми комфортно и безопасно работать. И этот новый проект, который мы делаем совместно с нашим партнером Сбербанком, еще раз подтверждает, что и отрасль, и мы двигаемся в правильном направлении».