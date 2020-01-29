Солид Банк провел медиагостиную для студентов ДВФУ

Первая в 2020 рабочая встреча со студентами Школы искусств и гуманитарных ДВФУ была организована пресс-службой и отделом маркетинга и рекламы АО «Солид Банк». Тема январской медиагостиной – нешаблонные кейсы продвижения и PR.

«Работа со студентами ВУЗов является одной из стратегически важных задач банка в 2020 году. Во-первых, это проявление социальной ответственности перед обществом, ведь не секрет, что найти хорошую организацию для прохождения производственной и преддипломной практик зачастую непростая задача для учащихся, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Формально устроиться на предприятие «перекладывать бумажки» мало кому интересно, да и компанию ребятам хочется такую, чтобы опыт сотрудничества с ней украшал портфолио молодого специалиста. О практической стороне я уже и не говорю, чем серьезней организация и сильнее ее команда, тем ценнее знания и значимей профессиональный опыт, полученные в процессе прохождения практики. Для того, чтобы познакомить ребят с Солид Банком, с его руководителями и сотрудниками, предоставить возможность побывать в офисе, в прямом смысле «примерить» наш банк, мы решили проводить встречи на нашей территории. В данном случае важен взаимный интерес и, если хотите, симпатия. Мы со своей стороны присматриваем себе ценные кадры для последующего найма, наблюдая за их работой, за их коммуникациями, но и студентам необходимо присмотреться к нам, чтобы понять нравится ли им у нас, их ли это направление, походит ли им атмосфера и коллектив. Ведь это очень важно для внутренней мотивации и раскрытия потенциала».

На первую встречу были приглашены студенты, изучающие рекламу и PR в ДВФУ.

«На встрече мы поделились с ребятами опытом в реализации нестандартных кейсов в PR-компаниях, что было несколько неожиданно для них, ведь мы – банк, и даже в сознании молодежи банковская рекламная и маркетинговая активность придерживается консервативных стратегий. Но, если в отношении оценки рисков, размещении средств, кредитовании клиентов, принятия решений в процессе ведения банковского бизнеса необходимо придерживаться умеренной стратегии, то в коммуникациях можно быть смелее, а главное быстрее конкурентов, – комментирует начальник отдела маркетинга и рекламы АО «Солид Банк» Борисова Наталья. – Безусловно, не стоит пересекать грань разумного и даже близко к ней приближаться, но разрушать стереотип о банковской рекламе и PR, как о скучных и заумных месседжах все-таки стоит. Работать с молодежью приятно и интересно, т.к. они честные и открытые, врать и лукавить с ними бесполезно, чуют фальшь за версту. Кроме того, их сознание еще не перегружено клише и типовыми паттернами, взаимодействуя, мы можем придумать новое и интересное. Несколько ребят мы уже пригласили на практику, в дальнейшем, возможно, они войдут в штат и станут полноценной частью нашей команды».



Руководство Солид Банка одобряет подобную социальную инициативу. В дальнейшем запланированы встречи со студентами других направлений обучения с представителями профильных подразделений Солид Банка.