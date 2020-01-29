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Стоит ли после взлета рубля ждать девальвации?

29 января 2020

На конец 2019 года рубль стал одной из самых устойчивых мировых валют. Однако, несмотря на впечатляющее укрепление, инвесторы все еще сомневаются в том, что российская валюта способна демонстрировать устойчивость в долгосрочном периоде. Пишет в своем материале Forbes.

Сюрпризы всегда возможны, но инерционный сценарий выглядит более вероятным. Конечно, сами по себе хорошие численные показатели за год — воля случая, обесценившего российский рубль именно в самом конце 2018 — начале 2019 года. Но и динамика курса за несколько лет дает основание говорить о стабильности рубля.

После шока 2014–2015 годов инвестиции в рубль, будучи сделанными практически в любой момент, принесли бы больший доход по сравнению с долларом США с учетом процентных ставок. Другое дело, что в прошлом такие многолетние периоды крепкого рубля непременно заканчивались очередным девальвационным шоком.

Основная причина значительных девальвационных скачков валют развивающихся рынков — чрезмерное укрепление за предыдущий период, оторванное от фундаментально обоснованных значений. Как правило, это случается ввиду избыточного оптимизма иностранных инвесторов, которые затем покидают поле чудес все одновременно. Ситуация в России далека от этого.

Скорее всего, рубль будет продолжать плавать, меняясь в разумных пределах согласно общему настроению на международных рынках. А настроение это складывается из геополитики и событий в крупнейших странах, прежде всего в США.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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