Стоит ли после взлета рубля ждать девальвации?

На конец 2019 года рубль стал одной из самых устойчивых мировых валют. Однако, несмотря на впечатляющее укрепление, инвесторы все еще сомневаются в том, что российская валюта способна демонстрировать устойчивость в долгосрочном периоде. Пишет в своем материале Forbes.

Сюрпризы всегда возможны, но инерционный сценарий выглядит более вероятным. Конечно, сами по себе хорошие численные показатели за год — воля случая, обесценившего российский рубль именно в самом конце 2018 — начале 2019 года. Но и динамика курса за несколько лет дает основание говорить о стабильности рубля.

После шока 2014–2015 годов инвестиции в рубль, будучи сделанными практически в любой момент, принесли бы больший доход по сравнению с долларом США с учетом процентных ставок. Другое дело, что в прошлом такие многолетние периоды крепкого рубля непременно заканчивались очередным девальвационным шоком.

Основная причина значительных девальвационных скачков валют развивающихся рынков — чрезмерное укрепление за предыдущий период, оторванное от фундаментально обоснованных значений. Как правило, это случается ввиду избыточного оптимизма иностранных инвесторов, которые затем покидают поле чудес все одновременно. Ситуация в России далека от этого.

Скорее всего, рубль будет продолжать плавать, меняясь в разумных пределах согласно общему настроению на международных рынках. А настроение это складывается из геополитики и событий в крупнейших странах, прежде всего в США.