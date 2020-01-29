Покупатели Киндер Сюрприза чаще всего смотрят телеканалы Карусель и Звезда

Интересно, что Покупатели Киндер Сюрприза реже смотрят большинство телеканалов по сравнению с базовой аудиторией. Так, среди таких каналов оказались Россия 1, НТВ, СТС, Рен ТВ и Пятый канал. Сообщает исследовательский холдинг Ромир

Однако покупатели данной категории больше отдают предпочтение детскому каналу Карусель, замыкающему тройку лидеров. Это вполне логично, ведь многие люди из данной целевой аудитории имеют детей. Также стоит отметить, что в топ-10 каналов попадает телеканал Звезда.

Владельцы банковских карт Сбербанк в целом не сильно отличаются по ТВ-потреблению от всех людей – больше всего они смотрят Первый канал, Россия 1 и НТВ. По всем показателям данная целевая аудитория больше смотрит канал ТВ Центр (по сравнению со всей аудиторией). По доле смотрения по времени первые два места почти с одинаковыми показателями занимают Первый канал и Россия 1.

Отметим, что телезрители из категории Курильщиков Первому телеканалу предпочитают Россию 1. Однако доля смотрения России 1 и Первого канала у данной ЦА меньше по сравнению со всей аудиторией, а вот Рен ТВ по всем показателям популярнее.

Говоря о рейтинге телепрограмм на прошедшей неделе, стоит сказать, что в топ-10 по рейтингу попали такие программы телеканала НТВ, как «Новые русские сенсации», «Ты не поверишь» и «Звезды сошлись». Также на первых позициях идут сериалы на Первом канале и России 1.