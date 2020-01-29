В Иркутске планируют строительство выставочного конгресс-центра на Чертугеевском полуострове

В Иркутске планируют создание крупного выставочного конгресс-центра на территории Чертугеевского полуострова. Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Иркутска Дмитрий Бердников, это позволит проводить крупные мероприятия всероссийского и международного масштаба.

На совместном совещании мэрии с правительством области, где обсуждали концепцию пространственного развития «Байкал–Иркутск» до 2035 года, также было заявлено о необходимости строительства набережных от Глазковского моста до Вечного огня и от плотины ГЭС до бульвара Постышева. В администрации города думают и о строительстве новых ключевых транспортных развязок. Уже разработаны планы западного и северного обходов, которые будут исключать движение транзитного транспорта через исторический центр города, что в разы облегчит движение.

- Сегодня у нас есть четкое понимание, по каким направлениям необходимо развивать туризм в Иркутске, но силами муниципального бюджета эти проекты реализовать невозможно, - прокомментировал мэр.

Он рассказал, что необходимо добиваться вступления в областные и федеральные программы, а также привлекать частные инвестиции. Город рассчитывает на поддержку областного и федерального правительств в решении этих вопросов.

Проекты были разработаны в связи с тем, что Иркутск является крупным транспортным и логистическим узлом, и областной туризм начинается именно отсюда.