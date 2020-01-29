Реновация в регионах может затронуть более 20% жилого фонда

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил провести всероссийскую реновацию. По оценкам экспертов Циан, каждый пятый дом в регионах подходит под «московские» критерии реновации.

Из 107 тыс. многоэтажных домов, расположенных в городах-миллионниках, около 27% от числа зданий приходится на потенциальных участников программы реновации. Максимальная доля пятиэтажек в жилой застройке зафиксирована в Волгограде (35%), Красноярске (34%), Челябинске и Казани (по 32%). Дома – потенциальные участники программы реновации – в регионах чаще расположены в центральных районах. В Краснодаре, Уфе и Новосибирске средние цены в пятиэтажках лишь незначительно (на 1-3%) ниже среднегородских.

К потенциальным участникам программы при расчетах были отнесены 4-, 5- и 6-этажные панельные, блочные дома, построенные в 1955-1975 гг., а также некоторые кирпичные дома с аналогичными характеристиками (в которых средний метраж квартиры не превышает 50 кв. м.). Детальной информации относительно модальности реализации программы в настоящее время нет.

Региональные центры ощутимо отличаются от столицы по структуре застройки. Анонсированное вице-премьером Правительства РФ Хуснуллиным М.Ш. расширение программы реновации на регионы может затронуть более 20% жилого фонда крупнейших городов РФ. В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники + Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов “московским” критериям включения в программу реновации (см. выше) соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда.