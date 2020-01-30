От потребления к инвестициям: как российской экономике ускорить рост - аналитики Альфа-Банка

Минувший год, вне всякого сомнения, еще раз продемонстрировал, что рост российской экономики опирается на потребление. Переход российской экономики к инвестиционной модели роста остается главной задачей экономической политики, уверены аналитики Альфа-Банка. Однако успех этой цели завиcит от того, как правительство обойдется с жесткими бюджетными ограничениями.

Рост оборота розничной торговли замедлился

Рост оборота розничной торговли составил 1,9% в декабре. Хорошая новость связана с тем, что после слабого 3К19, когда оборот розничной торговли вырос всего на 0,9% г/г, в 4К19 рост ускорился до 2,0% г/г; в итоге годовой показатель роста составил 1,6% г/г.

Плохая новость заключается в том, что эта цифра гораздо ниже + 2,8% г/г за 2018 г. Замедление роста в прошлом году на практике продемонстрировало значимость двух индикаторов дохода – динамики реальных располагаемых доходов и динамики реальных зарплат.

Рост розничных кредитов превзошел ожидания

Сюрпризом 2019 г. стало то, что несмотря на частые обсуждения рисков перегрева и намерение ЦБ взять под контроль рост розничного кредитования, рынок показал очень сильный рост на 18,5% г/г, что очень близко к 22,4% по итогам 2018. Аналитики Альфа-Банка считают, что, учитывая недавнее решение президента предоставить населению дополнительные социальные стимулы в размере примерно 400-450 млрд руб. в 2020, в этом году рынок розничного кредитования может продемонстрировать сильный рост вплоть до 15% г/г.

Инвестиционный рост будет в центре внимания

Несмотря на то, что прошлый год, как предполагалось, должен был стать первым годом реализации нацпроектов, статистика указывает на то, что главным фактором роста экономики оставалось потребление. Тем не менее, основная задача нового правительства заключается в том, чтобы обеспечить реализацию инвестиционных планов и создать условия для перехода к инвестиционной модели роста экономики.

В этой связи совсем не удивительно, что новый вице-премьер Марат Хуснуллин в конце прошлой недели предложил запустить программу реновации жилья на территории всей страны, по аналогии с программой реновации жилого фонда Москвы, запущенной в 2017 г. стоимостью 3 трлн руб. Эта программа была заточена под реновацию 8 тыс. жилых домов, построенных в 1950-1960 гг.; однако еще 32 тыс. таких домов («хрущевок») расположены в 14 крупнейших российских городах-милионниках. Способность реализовать это предложение будет важным знаком того, насколько правительство сможет пожертвовать стабильностью бюджета от амбиций ускорить экономический рост. Тем не менее, пока из двух рисков – риск того, что экономический рост ускорится не так сильно, как планировало правительство, и риск того, что будет нарушена картина макроэкономической стабильности – первый выглядит более вероятным.

ЦБ понизит ставку на 25 б. п. на заседании 7 февраля

Несмотря на то, что вполне очевидные амбиции нового правительства ускорить инвестиционный рост ставят ЦБ в менее комфортное положение в будущем, пока низкий уровень инфляции не предвещает никакого противостояния. В январе этого года годовая инфляция должна замедлиться до 2,5% г/г, что говорит в пользу понижения ставки на 25 б. п. на заседании 7 февраля, считают эксперты Альфа-Банка.

Эпидемия в Китае может замедлить рост российской экономики

Чувствительность российской экономики к фактору эпидемии в Китае также важный индикатор – по оценкам, в Россию в год приезжает до 2 млн китайских туристов, и в силу сезонности, остановка этого турпотока может привести к замедлению роста оборота российской розничной торговли в феврале до 1,5% г/г. С другой стороны, волатильность на финансовых рынках и опасения по поводу изменения бюджетной политики могут позволить ЦБ выступить со сдержанной риторикой.