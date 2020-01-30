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Соглашение о сотрудничестве подписано между Иркутской областью и российской академии Наук

30 января 2020

Соглашение о сотрудничестве между Сибирским отделением РАН и Иркутской областью подписали исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев и председатель СО РАН, академик Валентин Пармон. Стороны договорились сотрудничать в сферах научно-технической и инновационной деятельности, подготовки высококвалифицированных кадров, стимулирования коммерциализации научных разработок. Об этом сообщили в регправительстве.

- Нас интересует возможность создания высокотехнологичных производств, а также важно решать совместно актуальные задачи. К примеру, по ликвидации последствий деятельности БЦБК и Усольехимпрома. Отдельная тема – сохранение Байкала, - отметил врио главы региона.

Иркутский филиал СО РАН действует больше 70 лет. Сегодня это крупный мультидисциплинарный комплекс, второй по величине в Сибирском отделении РАН. В Иркутске расположены девять крупных академических институтов. В план комплексного развития Сибирского отделения РАН включено шесть проектов, некоторые из них будут реализованы уже в этом году. Это проекты «Создание Национального гелиогеофизического комплекса Российской академии наук «Космос», «Цифровые технологии мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Сибири», «Создание Восточно-Сибирского центра инновационных (персонализированных) технологий в педиатрии «Реабилитация будущего», «Создание Центра цифровой и пространственной энергетики», «Создание Геопарка «Байкал» (по стандартам ЮНЕСКО)», «Создание Байкальского музея естественной истории».

Как отметил Валентин Пармон, сотрудничество будет и по вопросам разработки и реализации программ по предупреждению ЧС на территории региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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