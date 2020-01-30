Защитные активы выросли на фоне эпидемии в Китае

После того, как китайские власти объявили об угрозе распространения вируса, индекс Московской биржи снизился на 4,2%, Dow Jones — на 2,3%, а гонконгский Hang Seng — на 3,1%. При этом котировки золота, которое считается защитным активом, подросли на 1,3% с $1559 до $ 1577 за унцию. Сообщает РБК.

Мнения экспертов разделились — одни считают, что опасения чрезмерны и скоро рынки успокоятся, другие ждут замедления китайской экономики и видят угрозу для отдельных отраслей бизнеса.

На фоне эпидемии коронавируса обвалились цены акций китайских авиаперезвозчиков. После перерыва на новогодние праздники на Гонконгской бирже в среду, 29 января, акции China Southern упали на 6,7%, бумаги Air China снизилась на 5,5%, а котировки акций China Eastern Airlines — на 7,7%.

Управляющий партнер Exante Алексей Кириенко считает, что среди пострадавших окажутся акции «Аэрофлота». Пока ситуация становится хуже, бумаги авиакомпании будут оставаться под серьезным давлением и могут подешеветь до уровня 90 руб., считает аналитик. За последние четыре дня акции «Аэрофлота» упали на 6,5% до 108 руб.

В такой ситуации эксперты выделяют 3 актива, которые могут принести прибыль - фармацевтика, золото и недооцененные акции.

После того как министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил, что для лечения пациентов с этим вирусом используются препарат ремдезивир, акции его производителей AbbVie's Kaletra и Gilead Sciences выросли на несколько процентов, хотя рынок в целом падал. Затем, к борьбе за разработку вакцин против коронавируса присоединилось еще несколько компаний — это Clover Biopharmaceuticals и Primerdesign.



