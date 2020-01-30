Платите Visa до победного – Банк «Приморье» представляет новую акцию от Visa

Банк «Приморье» представляет новую акцию от платежной системыVisa: «Платите Visa до победного». Пользователи любых карт Visa Банка «Приморье», которые примут участие в акции, смогут выиграть от одной тысячи до полутора миллионов рублей!

Чтобы стать участником акции, в период ее проведения с 20 января по 1 марта необходимо оплачивать покупки картой Visa и загружать фотографии чеков* на сайт pay.visa.ru. Чем больше чеков будет загружено, тем больше шансов выиграть главный приз** — 1 500 000 рублей. За регистрацию первого чека участники акции гарантированно получают 100 рублей на баланс мобильного телефона.

Также еженедельно производится розыгрыши*** призов в сумме 1 000 рублей за любые покупки от трёхсот рублей. Кроме того, зарегистрированные чеки за покупки в сети магазинов «Пятерочка» каждую неделю участвуют в розыгрыше 50 000 рублей.

Шансы выиграть суперприз будут у участников, загрузивших на сайт от 10 и более чеков. Главные призы от в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей будут разыгрывать 13 марта 2020 года.

В акции могут участвовать все карты Visa Банка «Приморье»:

— Стоит отметить, что Банк «Приморье» предлагает своим клиентам карты, в том числе и платежной системы Visa, с различными программами лояльности — по ним можно получать хороший cash-back за определенные категории покупок — до 7% на дебетовых картах и до 25% на кредитных картах; мили, которыми можно оплатить любые авиа или жд билеты. Также есть карты с возможностью начисления процентов на остаток по счету. Акция «Плати Visa до победного» совместима со всеми программами лояльности, действующими на сегодняшний день в Банке «Приморье», — уточняет руководитель Управления транзакционного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Дмитрий Цвиркун.

Карты выпускаются бесплатно, собственный процессинговый центр Банка «Приморье» позволяет сократить сроки оформления карты до одного рабочего дня. Заказать выпуск карты можно по телефону Контакт-центра 8 800 200 20 86 (звонок бесплатный, круглосуточно), через Мобильное приложение Банка, интернет-сайт или в любом офисе Банка «Приморье».

* К регистрации на сайте допускаются фотографии чеков с хорошо видимыми QR-кодами .

** Сумма суперприза определяется в зависимости от общего количества загруженных чеков в промо (публичный счетчик размещен на сайте pay.visa.ru).

*** Призовой фонд ограничен, 12 тысяч разыгрывается призов каждую неделю, всего предусмотрено 72 тысячи призов.