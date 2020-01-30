Платите Visa до победного – Банк «Приморье» представляет новую акцию от Visa

Банк «Приморье» представляет новую акцию от платежной системыVisa: «Платите Visa до победного». Пользователи любых карт Visa Банка «Приморье», которые примут участие в акции, смогут выиграть от одной тысячи до полутора миллионов рублей!
Чтобы стать участником акции, в период ее проведения с 20 января по 1 марта необходимо оплачивать покупки картой Visa и загружать фотографии чеков* на сайт pay.visa.ru. Чем больше чеков будет загружено, тем больше шансов выиграть главный приз** — 1 500 000 рублей. За регистрацию первого чека участники акции гарантированно получают 100 рублей на баланс мобильного телефона.
Также еженедельно производится розыгрыши*** призов в сумме 1 000 рублей за любые покупки от трёхсот рублей. Кроме того, зарегистрированные чеки за покупки в сети магазинов «Пятерочка» каждую неделю участвуют в розыгрыше 50 000 рублей.
Шансы выиграть суперприз будут у участников, загрузивших на сайт от 10 и более чеков. Главные призы от в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей будут разыгрывать 13 марта 2020 года.
В акции могут участвовать все карты Visa Банка «Приморье»:
— Стоит отметить, что Банк «Приморье» предлагает своим клиентам карты, в том числе и платежной системы Visa, с различными программами лояльности — по ним можно получать хороший
Карты выпускаются бесплатно, собственный процессинговый центр Банка «Приморье» позволяет сократить сроки оформления карты до одного рабочего дня. Заказать выпуск карты можно по телефону
* К регистрации на сайте допускаются фотографии чеков с хорошо видимыми
** Сумма суперприза определяется в зависимости от общего количества загруженных чеков в промо (публичный счетчик размещен на сайте pay.visa.ru).
*** Призовой фонд ограничен, 12 тысяч разыгрывается призов каждую неделю, всего предусмотрено 72 тысячи призов.
Условия:
Срок проведения акции, включая выдачу призов победителям: с