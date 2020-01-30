Российские туристы отдают предпочтение отечественным курортам

Согласно данным портала «Рамблер», в 2019 году российские туристы чаще отдавали предпочтение отечественным курортам, чем зарубежным. Этим летом лидером по посещаемости стал Краснодарский край, а самыми популярными курортами — Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск. Данные исследований ВЦИОМ в целом подтверждают эту статистику.

С июня по август южные города суммарно посетило более 10 миллионов человек. На втором месте оказался Крым: туда на отдых приехали порядка пяти миллионов россиян, а третью позицию заняла Турция. Помимо этого, в топ-5 самых популярных направлений для отдыха у россиян прошлым летом вошли Абхазия и Италия.

Однако если говорить о мнениях потенциальных туристов, то в число направлений, обладающих наиболее широким ассортиментом видов туризма, россияне относят Крым. Так, 29% предпочли бы там отдохнуть или развлечься, ради удовлетворения собственного любопытства и интереса к месту в Крым бы отправились 16%, еще 12% выбрали бы это направление с целью восстановления здоровья, а 5% хотели бы ознакомиться с культурными достопримечательностями региона.