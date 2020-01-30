Дом с креативом. Какое впечатление произвела башня «Небо» на гостей презентации новостройки?

Дом новой формации сдали в Иркутске 23 января 2020 года. Вместо подъезда здесь лобби-зона, квартиры – с нестандартной планировкой и панорамными окнами, панорамный лифт, стеклянный купол в одной из квартир-пентхаусов и много других интересных деталей. Наш портал поинтересовался у гостей презентации новостройки, что особенно впечатлило их в башне «Небо»?

Наталия Цайтлер, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

- Этот дом поставил рекорд по высотности в Иркутске, но я думаю, что здесь можно ещё много поставить рекордов. Команде «Восток Центр Иркутск» желаю, чтобы она всегда была в авангарде своего дела, чтобы генерировала и реализовывала новые уникальные проекты, чтобы у неё был яркий интересный путь в своём деле. Вы даёте людям возможность качественно жить, качественно проводить своё время, и мы гордимся тем, что имеем возможность прикоснуться к вашим проектам. Всем жильцам желаю, чтобы в башне «Небо» было тепло, уютно, чтобы они жили здесь счастливо, и каждый день наслаждались душевным теплом, которое вложили в дом его создатели.

Оксана Лобова, заместитель председателя байкальского банка ПАО Сбербанк:

- Башня «Небо» - это первый проект по экскроу-счетам не только в Иркутской области, но и Бурятии, Забайкальском крае. Первопроходцам всегда тяжело, и большое спасибо Михаилу Сигалу и команде «Восток Центр Иркутск», потому что это был определённый вызов. Закон - новый, в нём было много непредусмотренных нюансов, но мы всё преодолели вместе, при этом многие опасения оказались просто страхами. Проект планировали сдать в четвёртом квартале 2020 года, сейчас – январь, сдача произошла практически на год раньше срока. Это тот блин, который не комом, а наоборот, хороший старт.

Сейчас процесс строительства недвижимости по эскроу-счетам активно развивается – мы уже не считаем, сколько у нас таких проектов. Люди всегда ждут, когда кто-то первый что-то сделает, и, опираясь на его опыт, начинают действовать. Сейчас, как раз, исключение – проекты не с эскроу. Мы очень рады этому факту.

Александр Курепов, генеральный директор ГК «Актив»:

- Команда «Восток Центр Иркутск» во многом рекордсмен, её люди всё делают с большой душой, ответственностью, изобретательностью, с человеческим подходом. Хочется, чтобы высокая планка, которую они для себя наметили, сохранялась и дальше.

Башня «Небо» - это интересный объект, в котором всё продумано. Например, лестничная клетка спланирована так, что ты не ощущаешь, что на этаже – 10 квартир, сохранена некая приватность, нет впечатления общежития или коммуналки. Хорошее качество строительных работ, я наблюдал, как возводят этот дом на разных этапах. Очень продуманная планировка квартир – ты заходишь, и интуитивно понимаешь, где и что можно расположить, какая функция у того или иного помещения, какая мебель нужна. А человек, который приобретёт пентхаус, может дать волю своей фантазии – здесь можно реализовать всё, что угодно.

Я всегда думал, что для Иркутска больше подходят здания не очень высотные – 5-9 этажей, высотные здания – это для других городов. Побывав в башне «Небо», я изменил своё мнение. Здесь комфортно и на 22-м этаже, и не страшно. А вид какой захватывающий!

Вячеслав Заяц, председатель Совета директоров ГК «Слата»:

- Обращает на себя внимание конфигурация дома, что отразилось и на дизайне квартир – они выглядят более творческими, воздушными и динамичными – за счёт больших окон. Создаётся впечатление, что такие квартиры очень подходят для молодых, активных, креативных людей. Я бы назвал башню «Небо» высоким творческим домом, потому что творчество здесь уже заложено, надо только его развить – особенно в пентхаусах. Впечатляет, конечно, высота здания, тем более, что оно построено уже на возвышенности. Спрос на жильё в этом месте есть, он изучен компанией, поэтому «Восток Центр Иркутс» активно занимается развитием среды обитания в этом районе –строит детсады, благоустраивает прилегающую территорию. Я бы посоветовал молодым людям купить здесь жильё.

Андрей Красильников, архитектор:

- Я принимал участие в проектировании этого здания, был одним из его авторов . Когда объект размещали на этой достаточно сложной площадке, у заказчика было пожелание максимально использовать всё пространство. Поэтому и возникла идея здания в форме шестигранника внутри и с тремя лучами, которую понял и оценил Михаил Сигал. Потом мы продолжили сотрудничество по дизайнерскому оформлению: Михаил Александрович предложили идею по истории воздухоплавания, а мы уже разработали проект светящихся антивандальных панно для общих холлов на каждом этаже, за счёт чего все они получились абсолютно уникальными. Кроме этого мы сделали проект детской площадки в небесной тематике.

Екатерина Миронова, начальник отдела ипотечного кредитования банка ВТБ:

- Как только заходишь в башню «Небо», сразу ощущаешь себя дома, потому что в него вложена душа компании. Большие пространства, высокие потолки, а самое главное – панорамные окна. Для меня свет – это основное, а в этом доме его максимально много каждой квартире.

Светлана Туманова, ВТБ:

- Мне кажется, это первый жилой комплекс в Иркутске, которому нет аналогов не только по высоте или форме, а в принципе, по отношению к делу. Например, холлы - чувствуется, что они сделаны с такой душой и любовью, поэтому человек который сюда зайдёт, уже не захочет выходить, искать что-то другое. И плюс планировки квартир – здесь очень много новых решений, которых раньше не было ни у кого. Обыкновенные планировки уже приелись покупателю. Если кто-то ищет что-то новое, новаторское то, безусловно, влюбится в этот дом с таким окнами, холлами, панорамным лифтом. Мне кажется, сейчас и начнутся самые сильные продажи.

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Текст: Наталия Горбань

Фото: Сергей Антипин https://geo.pro/irk/ Кирилл Конин https://geo.pro/irk/ Владимир Смирнов, Анастасия Влади