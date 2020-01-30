ИНК с 2011 года перевела в консолидированный бюджет Иркутской области 84 млрд рублей

Иркутская нефтяная компания с 2011 года перевела налоги и платежи в консолидированный бюджет Иркутской области 84 млрд рублей. ИНК является крупнейшим налогоплательщиком в регионе. Как сообщили в региональном правительстве, об этом сказала генеральный директор компании Марина Седых на встрече с председателем совета директоров Николаем Буйновым и врио губернатора Приангарья Игорем Кобзевым.

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством региона компания финансирует ряд социальных мероприятий.

Среди них - фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для Ивано-Матренинской детской больницы, поддержка коренных и малочисленных народов Севера, - сказала Марина Седых.



Она добавила, что за последние девять лет компания направила на соцпроекты в Иркутской области 620 млн рублей.

Представители ИНК рассказали о текущей деятельности и реализации инвестпроектов на территории Иркутской области. Текущий объем добычи нефти и газового конденсата - более 750 тыс. тонн в месяц. Общие инвестиции ИНК в развитие производства с 2000 года превысили 300 млрд рублей.



Сейчас компания реализует проект по созданию газохимического комплекса в Усть-Куте, в который войдет завод полимеров. Для обеспечения работников предприятия жильем в Усть-Куте планируется возвести современный микрорайон, а также построить социальные объекты и иную инфраструктуру.

По словам Кобзева, проект по строительству газохимического комплекса в Усть-Куте - это проект российского масштаба по инвестициям, налоговой отдаче, создающий новые рабочие места. Это безусловный стимул для развития северных территорий Иркутской области, мы будем поддерживать реализацию этого проекта.