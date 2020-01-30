В Иркутске стали доступнее земли сельхозназначения, но подорожали промплощадки

По данным Авито Недвижимость, общероссийские показатели цены снизились во всех категориях по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Наиболее сильно, на 7%, подешевела земля под ИЖС, участки сельскохозяйственного и промышленного назначения стали доступнее на 4% и 3% соответственно.

В Иркутской области по итогам IV квартала 2019 стоимость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в среднем осталась прежней, как и годом ранее. В то же время земельные участки промназначения подорожали на 22% за год, а земельные же участки сельхозназначения стали доступнее на 5% за год.

Этот вид земельных участков в целом по стране за год подешевел сильнее всего, на 7%, и их среднероссийская цена опустилась до 40 тыс. рублей за сотку. При этом в 9 из 25 рассматриваемых регионов цены не изменились, в 10 отмечено падение цен, а в 6 оставшихся – рост. Сильнее всего земля под ИЖС подешевела в Московской области (на 6%), несмотря на это, данный регион остается одним из самых дорогих. Самый большой рост цен зафиксирован на юге, в Волгоградской (9%) и Ростовской (8%) областях.