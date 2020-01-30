В 2019 году на российском авторынке появилось 30 новых моделей

За прошедший год российский авторынок пополнился сразу 30 совершенно новыми моделями, а еще 36 из уже существующих получили обновление. Сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на сайт «Цена Авто».

Отмечается, что больше всего новинок автопроизводители представили в сентябре (7 моделей) и под конец года, в декабре (5 моделей). В июне же на рынок вышло сразу 7 обновленных версий уже знакомых россиянам моделей.

Из премьер этого периода стоит отметить два бренда, которые вернулись в Россию после долго отсутствия, - Ravon с хэтчбеком R2 и седанами Nexia R3 и R4, а также немецкий Opel с кроссовером Grandland X и пассажирским микроавтобусом Zafira Life.

Затишье на рынке наблюдалось в июле (ни одной новинки), а также в январе, феврале и ноябре, когда на рынок выходило только по одной новой модели. В оставшиеся месяцы модельные ряды брендов расширялись на 2 – 4 новых автомобиля.

Среди марок отметим отечественную LADA, которая в прошлом году запустила в продажу сразу три новые модели – Vesta Sport в начале года, битопливный Largus CNG весной и Granta Cross в начале лета. Из иностранных брендов отличился немецкий BMW, также добавивший в свою продуктовую линейку три новых модели – BMW X3M и X4M в сентябре и BMW 8-Series Gran Coupe в октябре.