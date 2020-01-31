Новости

Председатель Правления АТБ и Губернатор Республики Хакасия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве

31 января 2020

Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов и Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Это соглашение Банка с правительством уже девятого региона, направленное на реализацию социально-экономического развития. Таким образом Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает развитие и укрепление сотрудничества с субъектами Российской Федерации.

30 января, Абакан. В рамках рабочей встречи Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов и Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на социальное и экономическое развитие Республики, инфраструктуры, местного предпринимательства и других сфер жизни региона.

Сергей Аврамов рассказал об участии Банка в государственных программах, планируемых проектах, в том числе социальных, а также о возможностях реализации предложений АТБ в регионе.

- Сегодня мы с Валентином Олеговичем подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, которое направлено на развитие региона. Это очень важный документ, так как он предполагает ряд значимых совместных инициатив по улучшению экономической и социальной ситуации в Республике Хакасия. Наша практика показывает, что подобные соглашения, к которым мы также разрабатываем дорожные карты, способствуют реализации совместных проектов. Мы настроены на выстраивание серьезного диалога. Соглашение с Правительством Республики Хакасия положит начало долгому и продуктивному сотрудничеству, - прокомментировал Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве позволяет Банку оказывать адресную поддержку местным предприятиям, финансировать инфраструктурные проекты, помогать развитию малого и среднего предпринимательства, а также содействовать привлечению крупных инвестиций, развивать ипотечное кредитование населения, осуществлять иные социальные проекты.

Ранее АТБ заключил соглашения о сотрудничестве с главами Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской области и г. Магадан, Амурской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия) и Приморского края. В ближайшее время планируется подписание соглашений с правительствами других регионов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
5 лет после кризиса. Вячеслав Заяц – о том, что изменилось в «Слате»
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании