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Frank RG признала Sberbank Private Banking самым надежным и эффективным private банком России

31 января 2020

Frank RG назвала лучшие российские банки на российском рынке private banking по итогам 2019 года. Sberbank Private Banking отмечен сразу в двух номинациях премии Frank Private Banking Award 2019: «Самая эффективная бизнес-модель private banking в России» и «Самый надежный private банк в России».

Sberbank Private Banking становится победителем премии Frank RG с 2017 года. В рамках ежегодного исследования Frank RG проанализировала 12 программ обслуживания частного капитала 11 российских банков.

Евгения Тюрикова, глава Sberbank Private Banking:

«Победа в двух номинациях Frank Private Banking Award 2019 — это большое достижение для всей команды Sberbank Private Banking. Мы видим одной из своих задач развитие индустрии и формирование стандартов работы private banking в России. Мы очень рады, что нашу работу по достоинству оценило экспертное сообщество и клиенты».

«Сбербанк Первый» победил в номинации премии Frank Private Banking Award 2019 «Лучшие мероприятия для клиентов private banking в России».

Sberbank Private Banking — подразделение Сбербанка, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Руководствуясь принципом «открытой архитектуры», подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам Группы Сбербанк, а также партнеров в России и за рубежом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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