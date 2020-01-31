20% россиян готовы уволить своих начальников

Сервис управления бизнесом “Мегаплан” провел опрос среди 22 тыс. пользователей и выяснил, что более 20% россиян готовы уволить своего начальника, если им дадут такую возможность. При этом подчиненные чаще отмечали желание уволить руководителя-женщину (24% респондентов).

Отношения с начальством у сотрудников чаще всего позитивные – 55% опрошенных относится к своему руководителю с уважением, а 11% строят дружеские отношения с начальником. Рабочие и нейтральные отношения отметили 17% опрошенных. Неприязнь к управленцам испытывают только 15% сотрудников. Еще 2% подчиненных признались, что боятся своего босса.

Собственники компаний реже других вызывают отрицательные эмоции у своих сотрудников (всего 8%). А вот если руководителем является родственник или друг владельца бизнеса, почти треть сотрудников (29%) будет относиться к нему негативно.

Главный раздражитель для россиян в работе босса – нечеткая постановка задач. Так ответили почти 45% респондентов. На втором месте – чрезмерная эмоциональность и нервозность (28%). В тройку негативных качеств вошло и высокомерие – его выбрали около 19% опрошенных. Интересно, что меньше всего работникам мешает пренебрежительное отношение к работе их непосредственного руководителя. Этот вариант не набрал и 7% голосов.

В поведении начальства подчиненные не готовы терпеть: обман (30%), повышение голоса (26%) и переход на личности (22%). При этом на курение и употребление алкоголя на рабочем месте россияне готовы не обращать внимание. Недопустимым это считают только 7% опрошенных.

"По результатам нашего опроса, одной из самых больших проблем в отношениях сотрудников и руководителей стало отсутствие понимания и правильной постановки задач, – отмечает генеральный директор “Мегаплан” Сергей Козлов, – Неясные сроки, размытые формулировки – все это приводит не только к напряженности на рабочем месте, но и прямо влияет на бизнес-показатели. Руководители должны искать решение сложившийся ситуации, обращаться к технологическим решениям, которые помогут наладить текучку, коммуникацию в командах и сделать работу прозрачной".

Откуда берутся начальники?

По данным Мегаплана, каждый третий управленец – собственник бизнеса. Еще треть выросли из рядовых сотрудников в рамках своего отдела. Со стороны для управления нанимают лишь 22% сотрудников. Среди управленцев-мужчин больше всего владельцев бизнеса (40%). А каждая десятая женщина-руководитель является родственницей или подругой собственника бизнеса. Женщины также на 9% чаще становятся руководителями, двигаясь по карьерной лестнице внутри одного отдела.