УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

Ульяновский автозавод по итогам 2019 года увеличил экспортные поставки автомобилей на 29%. Наибольшего роста компания добилась на рынках стран дальнего зарубежья, куда экспорт легковых и легких коммерческих автомобилей УАЗ вырос в 1,7 раза (на 73%), сообщает пресс-служба УАЗа. Сообщает "АВТОСТАТ".

Как отмечается, это стало возможным благодаря расширению как географии реализации, так и модельного ряда на существующих рынках сбыта.

Почти вдвое увеличились поставки ульяновских машин в азиатский регион. Компания стабилизировала поставки в Лаос, значительно повысился объем экспорта в Монголию. Наряду с традиционными экспортными УАЗ «Буханка» и «Хантер» в страну начали официально поставлять модели «Патриот» и «Пикап» для туристических прокатных контор, а также легкий коммерческий грузовичок «Профи». Кроме того, последний успешно дебютировал в дилерских центрах Мьянмы.

На 67% вырос объем продаж УАЗа в странах Евросоюза. Бестселлерами модельного ряда УАЗ здесь являются различные модификации «Буханки», которые продолжают набирать популярность среди любителей европейского туризма и кемпинга. Минувший период также ознаменовался открытием новых рынков экспорта, а именно Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Эстонии.

Экспорт автомобилей УАЗ в Южную Америку и на Кубу показал 37-процентный рост. Здесь завершился процесс сертификации и стартовали продажи внедорожников УАЗ «Хантер» в Чили. Кроме того, на новый уровень вышло сотрудничество с Островом Свободы: ульяновская компания приступила к проработке проекта сборки своих моделей на территории республики.

Четырехкратным увеличением объемов экспорта отметился в минувшем году Ближний Восток. Здесь по-прежнему отдают предпочтение исключительно новым моделям («Патриот», «Пикап», «Профи»), которые по своим характеристикам и оснащению способны составить конкуренцию присутствующим в регионе аналогам. Список экспортных стран ульяновской продукции в 2019-м пополнил Ирак.