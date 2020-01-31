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УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

31 января 2020

» в страну начали официально поставлять модели «Патриот» и «Пикап» для туристических прокатных контор, а также легкий коммерческий грузовичок «Профи». Кроме того, последний успешно дебютировал в дилерских центрах Мьянмы.

», «Пикап», «Профи»), которые по своим характеристикам и оснащению способны составить конкуренцию присутствующим в регионе аналогам. Список экспортных стран ульяновской продукции в 2019-м пополнил Ирак.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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