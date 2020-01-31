Самые популярные автомобили с пробегом в Москве

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем столичного рынка легковых автомобилей с пробегом за 2019 год составил 271,2 тыс. единиц, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Лидером рынка подержанных машин в Москве остался Ford Focus, обладателями которого в прошлом году стали 7,7 тыс. человек (-14%).

Вторую строчку этого рейтинга занял Hyundai Solaris, перепродажи которого тоже упали – на 12% до 7,1 тыс. экземпляров. Замкнул тройку лидеров KIA Rio, объем вторичного рынка которого за прошлый год составил 6,3 тыс. автомобилей (+6%). На четвертой позиции рейтинга расположилась Skoda Octavia (6,2 тыс. шт.; +1%), на пятой – Toyota Camry (4,8 тыс. шт.; +3%).

Кроме них, в ТОП-10 московского рынка автомобилей с пробегом по итогам 2019 года попали: Volkswagen Polo (4,4 тыс. шт.; +9%), BMW 5-Series (3,5 тыс. шт.; -3%), Mercedes-Benz E-Class (3,5 тыс. шт.; -10%), KIA Ceed (3,4 тыс. шт.; -5%) и BMW 3-Series (3,4 тыс. шт.; +5%).