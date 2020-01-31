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Реновация может обойтись России в 65 трлн рублей

31 января 2020

Руководитель «лужковской» реновации Алексей Шепель, по просьбе Forbes сделал попытку подсчитать, чего это может стоить бюджету и обществу.

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Если взять для оценки цифры из московской реновации (125 000 рублей за кв. м), то получится 65 трлн рублей. Это, очевидно, максимальная и завышенная цифра: в Москве было четыре волны реновации («сталинская», «хрущевская», «брежневская», «лужковская»), что тоже привело к удорожанию ресурсов в столице.

В других городах, где к реновации не приступали, ресурсы дешевле. В ценах фонда ЖКХ (себестоимость 35 000 рублей за кв. м) на строительство придется потратить 18,3 трлн рублей — это можно принять за минимальную оценку. Очевидно, что реальная цифра лежит где-то посередине, однако в любом случае таких денег в бюджете нет. Поэтому к реновации надо подключать частных инвесторов.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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