Из-за короновируса байкальский турбизнес испытывает кризис

Предприниматели из сферы туризма в Иркутской области оказались на грани банкротства из-за того, что в Китае ограничили выезд из страны в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По данным представителей туристической отрасли Иркутской области, в структуре турпотока на Байкал туристы из КНР составляют 60%, и больше всего путешественников из Китая едет на озеро зимой. В связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, власти КНР временно ограничили отправку тургрупп за рубеж в качестве меры по предотвращению распространения инфекции. Индивидуальные туристы также начали отменять ранее запланированные поездки на Байкал.