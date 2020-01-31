Новости

Из-за короновируса байкальский турбизнес испытывает кризис

31 января 2020

Читайте также:

В Приангарье разрабатывают дорожную карту по развитию туризма в Байкальске
31 января 2020
Под нацпарки подводят строительный фундамент. Подготовлены поправки к законодательству об ООПТ
30 января 2020

Предприниматели из сферы туризма в Иркутской области  оказались на грани банкротства из-за того, что в Китае ограничили выезд из страны в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. 

По данным представителей туристической отрасли Иркутской области, в структуре турпотока на Байкал туристы из КНР составляют 60%, и больше всего путешественников из Китая едет на озеро зимой. В связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, власти КНР временно ограничили отправку тургрупп за рубеж в качестве меры по предотвращению распространения инфекции. Индивидуальные туристы также начали отменять ранее запланированные поездки на Байкал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему на Байкале нет туристического рая?":
Все материалы сюжета (108)


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
5 лет после кризиса. Вячеслав Заяц – о том, что изменилось в «Слате»
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании