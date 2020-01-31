Куда можно поехать отдыхать в феврале?

В конце зимы, когда устал от серости, холода и недостатка витамина D, хочется бросить всё и улететь в тёплые края. Сервис для бронирования отелей Ostrovok.ru составил мест для зимнего отдыха.

Куда поехать всей семьёй с детьми

Вьетнам

Погода: воздух — +27 °С, вода — +26 °С.

Перелёт: Москва — Ханой туда-обратно — от 20 000 руб.

Виза: без визы до 15 дней.

Плюсы: можно обойтись без знания английского.

Минусы: акклиматизация у детей, долгий перелёт.

Для семейного пляжного отдыха во Вьетнаме в феврале подойдёт Нячанг — компактный курорт с чистыми песочными пляжами, обустроенной набережной и захватывающим парком развлечений. На городском пляже в этом время могут быть сильные волны, зато на огороженном волнорезами пляже Ан Вьен всегда штиль.

Египет

Погода: воздух — +20…23 °С, вода — +21 °С.

Перелёт: Москва — Шарм-эль-Шейх туда-обратно — от 13000 руб.

Виза: бесплатно на 15 дней, если прилетать в Шарм-эль-Шейх и не покидать его пределы; в остальных случаях виза оформляется по прилёте за 25 $ (1500 руб.).

Плюсы: нет толп и «всё включено».

Минусы: сильные ветра, прохладные вечера.

Февраль в Египте — далеко не самое тёплое время, но в сравнении с российской зимой это всё равно кажется летом. Чтобы получить свою порцию солнца и моря, останавливаться лучше на курортах, защищённых от прохладных ветров горами и холмами, — Шарм-эль-Шейх, Нувейба и Дахаб.

Куда поехать молодёжи ради тусовок

Мексика

Погода: воздух — +27…30 °С, вода — +27 °С.

Перелёт: Москва — Канкун туда-обратно — от 30 000 руб.

Виза: безвизовый въезд при наличии действующего шенгена или визы Канады, США, Японии, Великобритании или Северной Ирландии. В других случаях — электронное разрешение на сайте мексиканского консульства или виза через посольство Мексики.

Плюсы: мексиканская кухня и дешёвая текила.

Минусы: саргассовы водоросли на пляжах и высокие цены.

Отпуск на пляжах Мексики в феврале не отдых, а сплошной праздник. Пальмы, кокосы, текила и вечеринки — жизнь на мексиканских курортах кипит за пределами отеля, будь то Акапулько на Тихом океане или Канкун на Карибском море (про лучшие пляжи и тусовки Канкуна рассказываем здесь).

Бали

Погода: воздух — +26…30 °С, вода — +29 °С.

Перелёт: Москва — Денпасар туда-обратно — от 24 000 руб.

Виза: бесплатно до 30 дней.

Плюсы: природа, которая хороша в любую погоду.

Минусы: сезон дождей и непредсказуемая погода.

Самые шумные вечеринки на Бали — в Куте, балийской Ибице. На каждом шагу недорогие рестораны, бары и дискотеки, школы сёрфинга и магазины — всё, что нужно весёлой компании, чтобы классно провести время. Устрой тусовку прямо на пляже на фоне невероятного заката, а афтепати — уже на рассвете.

Активный отдых

Шри-Ланка

Погода: воздух — +30 °С, вода — +28 °С.

Перелёт: Москва — Коломбо туда-обратно — от 25 000 руб.

Виза: виза по прилёте — 40 $ (2460 руб.).

Плюсы: почти не бывает дождей, разнообразный активный отдых без толп туристов.

Минусы: москиты.

Спортсмены, экстремалы и просто те, кто хочет размять косточки, в феврале прилетают на Шри-Ланку за лучшим активным отдыхом, который ещё и не опустошит карманы. Рафтинг, сёрфинг, дайвинг, велоспорт, виндсёрфинг и кайтинг — даже если ты никогда не пробовал ничего из этого списка, удержаться будет сложно.

Куда поехать на 14 февраля

Мальдивы

Погода: воздух — +29…33 °С, вода — +28 °С.

Перелёт: Москва — Мале туда-обратно — от 40 000 руб.

Виза: без визы до 90 дней.

Плюсы: романтическая атмосфера, райские пейзажи.

Минусы: запрет на алкоголь, ты не единственный в своём желании романтично провести праздник.

В феврале на Мальдивы слетаются пары для заключения браков и те, кто пока не собирается оформлять свои отношения, но хочет романтики на райских пляжах. Двухместный номер с видом на море обойдётся в 2700 руб./ночь, а на еду в день уйдёт 1000—1500 руб. на человека, при этом рассчитывать на праздник живота не придётся.

Доминикана

Погода: воздух — +27…30 °С, вода — +26 °С.

Перелёт: Москва — Пунта-Кана туда-обратно — от 35 000 руб.

Виза: без визы до 30 дней.

Плюсы: девственная природа, райские пляжи.

Минусы: сезон высоких цен.

Для романтического побега подойдёт доминиканский курорт Самана. На диких пляжах в тени стройных пальм быстро забываешь, что в это время где-то лежит снег и холодно и что, кроме вас двоих, существуют и другие люди.

Куда поехать на 23 февраля

ОАЭ

Погода: воздух — +23 °С, вода — +22 °С.

Перелёт: Москва — Дубай туда-обратно — от 15 000 руб.

Виза: без визы до 90 дней.

Плюсы: шопинг с максимальными скидками, самые большие тематические парки.

Минусы: холодное море.

Вырваться из серых будней на февральские праздники можно в солнечный Дубай. Правда, есть вероятность, что на море придётся любоваться с берега, потому что вода не успеет прогреться до комфортной температуры, но это не помешает получить прекрасный загар. А заплывы можно устроить и в бассейне при отеле.