В Иркутске начали отлов бродячих собак

С сегодняшнего дня в Иркутске начался отлов животных, не имеющих владельцев. Согласно заключенному муниципальному контракту, работу проводит питомник «К-9». Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

- В первую очередь специалисты займутся отловом животных по ранее поданным в администрацию города заявкам, а также отловом агрессивных особей. В Иркутске отлов будет производиться в Свердловском районе, в Ново-Ленино, предместьях Марата, Радищева и других местах. С 6 февраля отлов начнется на территории Шелеховского района, затем в Иркутском районе, - рассказал Сергей Шевченко.

Руководитель службы ветеринарии подчеркнул: пристальное внимание будет уделено и территориям зоны ЧС. С 4 февраля работа по отлову животных без владельцев будет проводиться в Тулуне, с 5 февраля в Нижнеудинске. В Чунском районе отлов планируется начать к концу следующей недели.

Напомним, 29 января на оперативном совещании исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал поручения региональной службе ветеринарии создать комиссию с участием заинтересованных сторон и проработать вопрос отлова животных без владельцев, а также представить первоочередные меры и мероприятия по организации регионального приюта.