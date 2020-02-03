Строительство рыбзавода в Ольхонском районе обсудили на рабочей встрече министр сельского хозяйства и врио Губернатора Иркутской области

31 января в Москве состоялась рабочая встреча Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В начале встречи врио главы региона поблагодарил Министерство сельского хозяйства РФ за оперативную работу во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приангарье, вызванной наводнением летом прошлого года. Напомним, из федерального бюджета было перечислено более 500 млн рублей 49 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 3 487 гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства.

Затем стороны обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Иркутской области. Одна из главных задач – повышение уровня жизни на селе.

- Развитие социальной сферы в регионе – наш приоритет. Сельским территориям требуется особое внимание. Каждый житель должен почувствовать изменения к лучшему. Необходимо создать на селе такие условия, чтобы людям хотелось здесь жить и работать. Во многом этому будет способствовать участие региона в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», - сказал Игорь Кобзев.

Реализация этой программы, а также подготовка к весенне-полевым работам станут главными темами заседания расширенной коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской области, запланированного на март 2020 года. Игорь Кобзев пригласил руководство Минсельхоза России принять участие в этом мероприятии.

На встрече шла речь и о целесообразности строительства в Ольхонском районе Сарминского рыбоводного завода для восстановления численности ценных промысловых видов рыб. Открытие такого предприятия и внедрение современных биотехнологических схем искусственного воспроизводства одобрено Министерством природных ресурсов и экологии России к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», входящего в состав национального проекта «Экология». Для начала работ по строительству необходимо получить положительное заключение Росрыболовства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.