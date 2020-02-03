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30 человек эвакуировали спасатели из пятиэтажного дома в Иркутске из-за горящего мусора

3 февраля 2020

Пожарные эвакуировали 30 человек из пятиэтажного дома на улице Ленской в Иркутске из-за горящего мусора, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Жильцы дома сообщили спасателям о задымлении подъезда и квартир на нижних этажах 1 февраля в 22:19. На место ЧП были отправлены семь машин и 26 человек. На момент прибытия пожарных более 200 жителей дома сами покинули здание.

«Однако на верхних этажах люди оказались заблокированными в своих квартирах. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств были спасены 30 человек», – отмечается в сообщении.

По информации МЧС, причиной пожара стал поджог мусора, едкий дым от которого в дальнейшем заполонил здание. Виновное лицо устанавливается.

В настоящее время пожар потушен, помещения проветрены. Жильцы дома вернулись в  свои квартиры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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