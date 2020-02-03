Проект реставрации иркутского ТЮЗа скорректируют к 2021 году – власти

Проектную документацию реставрации Театра юного зрителя имени Вампилова Иркутска планируют скорректировать к 2021 году, сообщается на сайте правительства Приангарья.
По информации властей, приступить к корректировке можно только после получения градостроительного плана. Это станет возможным после объединения в единый двух участков – на Ленина, 13 и Карла Маркса, 22.
Документы планируется передать правообладателю в первом квартале 2020 года. Предварительные работы по корректировке эскизного проекта и сбор недостающих исходных данных подрядчиком уже начаты.
«После получения всех необходимых документов от администрации Иркутска подрядчик должен будет закончить работы по корректировке научно-проектной документации в течение 12 месяцев», – отмечается в сообщении.
Планируется, что после реставрации в здании ТЮЗа будут располагаться два зрительных зала, репетиционные и гримерные, а также декорационные и бутафорские склады.