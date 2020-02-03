Проект реставрации иркутского ТЮЗа скорректируют к 2021 году – власти

Проектную документацию реставрации Театра юного зрителя имени Вампилова Иркутска планируют скорректировать к 2021 году, сообщается на сайте правительства Приангарья.

По информации властей, приступить к корректировке можно только после получения градостроительного плана. Это станет возможным после объединения в единый двух участков – на Ленина, 13 и Карла Маркса, 22.

Документы планируется передать правообладателю в первом квартале 2020 года. Предварительные работы по корректировке эскизного проекта и сбор недостающих исходных данных подрядчиком уже начаты.

«После получения всех необходимых документов от администрации Иркутска подрядчик должен будет закончить работы по корректировке научно-проектной документации в течение 12 месяцев», – отмечается в сообщении.

Планируется, что после реставрации в здании ТЮЗа будут располагаться два зрительных зала, репетиционные и гримерные, а также декорационные и бутафорские склады.

Справка: Иркутский областной театр юного зрителя имени Вампилова был основан в Иркутске в 1928 году. За годы своей деятельности ТЮЗ поставил десятки спектаклей.

В 21 веке из-за аварийного состояния несущих конструкций здания в 2006 году театр юного зрителя был вынужден прекратить его эксплуатацию и переехать в помещение бывшего театра музыкальной комедии на ул. Ленина, 23.