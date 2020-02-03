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Иркутский филиал Россельхозбанка принял участие в бизнес-семинарах

3 февраля 2020

29 и 31 января 2020 года Иркутский филиал Россельхозбанка принял участие в бизнес-семинарах, организованных совместно с Министерством сельского хозяйства Иркутской области, для руководителей сельхозорганизаций, экономистов, бухгалтеров, ответственных сотрудников по работе с финансовой отчетностью сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщает пресс-служба организации.

Мероприятия прошли в областном центре и Баяндаевском муниципальном районе Иркутской области.

Во время работы семинара участники узнали о программах льготного кредитования для проведения сезонно-полевых работ, приобретения сельхозтехники и оборудования. Представители малых форм хозяйствования области получили подробную консультацию о целевом использовании льготных кредитных ресурсов.

Выступления сотрудников Россельхозбанка слушали с большим вниманием. По ходу семинара задавались вопросы, которые подробно обсуждались со всей аудиторией.

«Участие в подобных кустовых семинарах позволяет повысить узнаваемость банка и его услуг в регионе, привлечь внимание МФХ к кредитным продуктам в преддверии сезонно-полевых работ, а также развивать и укреплять партнерские отношения со специалистами данной отрасли»,  – отметила директор Иркутского филиала Наталья Баркова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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