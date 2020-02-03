Мужчин, незаконно перевозивших омуль на 20 млн рублей, поймали в Иркутской области

Инспекторы ГИБДД и сотрудники Россельхознадзора Иркутской области во время совместных мероприятий обнаружили в салоне микроавтобуса «Истана» 1,5 тонны омуля на 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по региону.

По информации ведомства, в машине находилось более 6 тысяч рыб в пластиковых контейнерах и полимерных мешках.

«Водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение рыбы, которая, по мнению инспекторов, могла направляться из поселка Хужир Ольхонского района в областной центр для последующей реализации», – отмечается в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

По предварительным исследованиям, изъятая рыба действительно является омулем, выловленным сетями в акватории озера Байкал. Часть продукции направлена для проведения дополнительной ихтиологической экспертизы.