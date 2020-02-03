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Торгово-развлекательный центр «Jam Молл» в Иркутске возобновил работу

3 февраля 2020

Торгово-развлекательный центр «Jam Молл» открылся в Иркутске после устранений нарушений пожарной безопасности, сообщил 3 февраля корреспонденту «Сибирского информационного агентства» представитель компании.

По информации собеседника «СИА», в настоящее время все нарушения пожарной безопасности устранены. Все организации здания, в числе которых магазины, кинотеатр и кафе, работают в штатном режиме.

Центр открылся 31 января.

Справка: Торгово-развлекательный центр «Jam Молл» был закрыт по решению суда 30 декабря 2019 года из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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