Ежедневный оборот в мобильном приложении «Открытие Брокер» вырос в 11 раз и превысил 96,4 млрд рублей

Средний ежедневный торговый оборот по брокерским счетам в мобильном приложении «Открытие Брокер» за 2019 год вырос в 11 раз, превысив 96,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.

Количество клиентов, совершающих сделки, за год увеличилось в 1,6 раза, средний чек по ним за этот период удвоился и достиг 42 тысяч рублей. Половина всех активных клиентов компании проводят сделки посредством мобильного приложения.

«Открытие Брокер» на протяжении 2019 года постоянно совершенствовал мобильное приложение, расширяя функционал, предлагая пользователям новые продукты и услуги. Сегодня клиенты «Открытие Брокер» могут совершать в мобильном телефоне практически все операции так же, как и в личном кабинете: следить за состоянием счета, просматривать котировки, покупать структурные продукты.

В прошлом году появилась возможность стать клиентом компании непосредственно в мобильном приложении. Пользователям доступно более 2 тысяч инструментов фондового рынка Московской биржи, все валютные пары и более тысячи самых ликвидных акций иностранных компаний, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже.

Предоставление доступа к торгам иностранными акциями вдвое увеличило количество операций клиентов в 2019 году. Одним из самых востребованных пользователями сервисов стали push-уведомления, которые активируются при достижении ценой инструмента установленного значения, после чего клиент принимает решение о покупке ценной бумаги. Только за 2 месяца с начала работы было отправлено более 20 тысяч уведомлений.

В сентябре 2019 года мобильному приложению «Открытие Брокер. Инвестиции» присуждена премия американского IT-журнала WADLINE. Мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции» стало единственным победителем из России в 2019 году и единственным номинантом из инвестиционной сферы за всю историю премии. В конце прошлого года «Открытие Брокер» получил главную премию Tagline Awards 2019 за разработку мобильного личного кабинета на платформе iOS и Android в номинации «Совершенное исполнение / Юзабилити».

«Мы продолжаем совершенствовать наше мобильное приложение, обеспечивая клиентам удобный функционал и доступ к максимальному количеству инструментов на бирже», – отметил директор департамента цифрового бизнеса «Открытие Брокер» Алексей Глазков.