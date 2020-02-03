Рынок люксовых автомобилей с пробегом в 2019 году вырос на 9%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 2038 единиц. Это на 9% выше результата за 2018 год.

Лидером вторичного рынка в сегменте Luxury является британская марка Bentley, доля которой превышает 35% от общего объема, что эквивалентно 726 перепроданным экземплярам.

На втором месте, с небольшим отставанием, располагается модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (706 шт.). Замыкает тройку лидеров рынка подержанных роскошных машин бренд Maserati (246 шт.). Также в 2019 году россияне купили 196 автомобилей с пробегом марки Rolls-Royce, 69 – Lamborghini, 67 – Ferrari и 28 – Aston Martin.