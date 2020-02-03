Сбербанк предоставит своим корпоративным клиентам доступ к кредитным историям

Сбербанк предоставит своим корпоративным клиентам доступ к их кредитным историям из базы Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает пресс-служба организации.

Теперь клиенты банка – юридические лица – смогут получить свою кредитную историю из НБКИ с помощью онлайн-сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн». В настоящее время НБКИ обладает крупнейшей в стране базой кредитных историй заемщиков – юридических лиц, консолидирующей информацию о кредитах 2,5 миллиона компаний, организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

Доступ к кредитным историям в режиме онлайн избавит корпоративных клиентов Сбербанка от необходимости обязательного посещения банковских офисов и формирования пакета соответствующих документов. Стоимость кредитного отчета для индивидуальных предпринимателей составит 960 рублей, для юридических лиц — 1490 рублей.

«По действующему законодательству для получения кредитной истории субъекту нужно лично обратиться в кредитное бюро и пройти процедуру персональной идентификации, – говорит Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка. – В отделениях некоторых банков, которым кредитные бюро доверяют идентификацию, также можно купить отчет о своей кредитной истории. Есть и онлайн-сервисы с предложениями покупки отчетов через интернет, в этом случае клиенту необходимо лично явиться в офис идентифицирующей организации. В свою очередь сервис для клиентов Сбербанка реализован по принципу «одного окна» — заказал, оплатил, получил. Теперь не нужно собирать пакет документов и проходить дополнительную идентификацию. Это сэкономит время наших клиентов, которые теперь смогут в режиме онлайн получать данные из базы НБКИ, которая содержит кредитную информацию о нескольких миллионах юридических лиц».

«Проверка своей кредитной истории по базе НБКИ в рамках сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» – важнейший элемент оценки клиентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями собственных шансов на получение кредитов, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Технологичность проекта и удобство его использования позволяет корпоративным заемщикам эффективно контролировать собственный риск-профиль, находить правильный баланс между потребностями в заемных средствах и возможностями по обслуживанию кредитных обязательств. По нашему мнению, внедрение данного сервиса положительным образом отразится как на финансовом результате кредиторов, так и на лояльности их клиентов».

В кредитной истории корпоративного заемщика содержатся сведения о нем самом, его займах и кредиторах, а также данные о его платежной дисциплине. Важно отметить, что запрашивать свою кредитную историю необходимо по многим причинам, не только в связи с отказом в выдаче займа. В ряде случаев проверка корректности информации, переданной кредиторами в бюро кредитных историй крайне необходима, особенно в случае имеющихся планов заемщика по получению новых кредитов