У обманутых дольщиков появилась надежда. В Иркутской области создается фонд для достройки объектов

У обманутых дольщиков Иркутской области появилась надежда. Исполняющий обязанности Губернатора региона Игорь Кобзев на оперативном совещании поручил Правительству не позднее 1 марта подготовить все необходимые документы для создания регионального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Объём необходимых финансовых вложений для достройки проблемных объектов – 1,4 млрд рублей. Фонд работает на условиях софинансирования. По его условиям, более 1 млрд рублей может быть предоставлено из федерального бюджета, 297 млн рублей – из областного, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Требуется оперативно определить учредителя фонда, генерального директора, решить вопросы финансирования деятельности структуры, а также предусмотреть в бюджете Иркутской области средства на софинансирование завершения строительства проблемных объектов.

Фонд защиты прав дольщиков является подразделением АО «Дом.РФ». В Иркутской области находится 31 многоквартирных жилых дома, которые приравнены к проблемным объектам. Нарушены жилищные права 1079 граждан - участников долевого строительства.

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Борис Билалов сообщил, что десять домов в ближайшее время исключат из реестра проблемных объектов, так как по ним либо не были заключены договоры долевого строительства, либо в ближайшее время будут проведены расчеты с кредиторами в рамках дела о банкротстве застройщика. На восьми объектах идёт строительство, ввести их в эксплуатацию планируется во втором квартале этого года. Решения требуют 13 домов.

- Специалисты АО «Дом.РФ» посетили Иркутскую область, побывали на проблемных объектах, изучили проектную документацию и определили объём необходимых финансовых вложений – это 1,4 млрд рублей. Фонд работает на условиях софинансирования. По его условиям, более 1 млрд рублей может быть предоставлено из федерального бюджета, 297 млн рублей – из областного, – отметил руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Борис Билалов.

- Проблема обманутых дольщиков очень острая и социально важная. Я принимаю управленческое решение к 1 марта окончательно урегулировать все вопросы по созданию регионального Фонда защиты прав дольщиков. Ставлю задачу Правительству Иркутской области подготовить «дорожную карту» создания Фонда, изучить опыт других регионов и предусмотреть средства для софинансирования в областном бюджете, - сказал Игорь Кобзев.