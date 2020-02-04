Молочный завод закрыли в Карлуке из-за обнаружения кишечной инфекции у школьников

Судебные приставы приостановили деятельность предприятия по производству молока «Сибирская нива» на 30 суток после обнаружения у учащихся Карлукской средней общеобразовательной школы Иркутской области острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По информации в сообщении, все заболевшие отмечали ухудшение состояния после употребления молока, которое производила и поставляла в школу компания «Сибирская нива».

В отношении организации составлен административный протокол. Иркутский районный суд признал организацию виновной по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ и запретил розлив молока в цехе №2 на 30 дней.