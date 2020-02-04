БайкалИнвестБанк планирует выдачу льготных кредитов для бизнеса по программе Минэкономразвития

АО «БайкалИнвестБанк» вошел в число российских кредитных организаций, уполномоченных Министерством экономического развития Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.

Процедура отбора проходила в рамках реализации постановления Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764.



"Это дает новые возможности для действующих и новых клиентов АО «БайкалИнвестБанк» развивать свой бизнес,

получив кредит на самых выгодных условиях и по льготной процентной ставке", - отмечают эксперты банка.