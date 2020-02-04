Средняя доходность структурных продуктов фабрики «Открытие Инвестиции» превысила 13% годовых в рублях и 5% в долларах США

Банк «Открытие» объявил о крупнейшем плановом погашении структурных продуктов с защитой капитала* по стратегии доверительного управления «Структурированная». 80% инвестиционных идей в пулах стратегии с участием более 4 клиентов принесли доход, превышающий текущий уровень депозитных ставок – на уровне 13% годовых в рублях и 5% в долларах США.

Стратегия «Структурированная» ориентирована на получение абсолютного прироста стоимости активов за счет роста базового актива, а также обеспечивает защиту инвестированного капитала*. Средства инвестируются в производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются финансовый инструмент, например, акции компаний или индекс, от их динамики и зависит итоговая доходность клиента.

Денежные средства клиентов в рамках текущих погашений по стратегии «Структурированная» были инвестированы в структурные продукты на базе акций компаний Apple, Walt Disney, MasterCard, Microsoft, Boing и др., а также в биржевые фонды, осуществляющие вложения в золото и глобальный рынок недвижимости.

Общее количество клиентов, разместивших средства в стратегию в рублевые и долларовые продукты, превысило 10 тысяч человек. Средний срок инвестирования в зависимости от базового актива составил от 17 до 24 месяцев.

Наибольшую доходность продемонстрировали структурные продукты с базовым активом**:

MasterCard – 14,3% годовых в рублях;

Walt Disney – 14,2% годовых в рублях и 7,5% в долларах США;

Microsoft – 13,6% годовых в рублях и 16,8% в долларах США;

Apple – 15 % годовых в рублях и 6,4% в долларах США;

ETF SPDR Gold Trust – 7,6% годовых в долларах США;

ETF iShares U.S. Real Estate – 8% годовых в долларах США.

Инвестиционные идеи стратегии «Структурированная», которая представлена в линейке продуктов управляющей компании «Открытие», разработаны совместно с «Открытие Брокер» в рамках проекта «Открытие Инвестиции» – единой платформы, созданной на базе банка «Открытие», «Открытие Брокер» и УК «Открытие». Через банковский, дистанционный и брокерский каналы продаж «Открытие Инвестиции» предлагает клиентам финансовые инструменты и индивидуальные инвестиционные стратегии.

Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов «Открытие Брокер»:

«Снижающиеся процентные ставки диктуют новые рыночные условия, и мы подстраиваемся под рынок, создавая структурные продукты, слабо зависимые от ставок и позволяющие получать ощутимый доход даже при слабом росте рынка либо его отсутствии. При этом на инвестиционные идеи могут оказывать влияние малопрогнозируемые события».

Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:

«Структурные продукты – оптимальная альтернатива для клиентов, которых не устраивает доход по депозитным ставкам, но которые боятся потерять свои сбережения. Такие стратегии совмещают возможность получения дохода от инвестиций на фондовом рынке и обеспечивают при этом защиту инвестированного капитала за счет вложений средств в инструменты с фиксированной доходностью».

Минимальная сумма инвестирования по стратегии «Структурированная» составляет 100 000 рублей. Плата за управление — 1% годовых от стоимости активов, переданных клиентом в управление.

*Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.

**Указана средняя доходность по пулу клиентов