Новости

Связь-Банк сообщил об изменении тарифов для юридических лиц и ИП

4 февраля 2020

С 01.02.2020 вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (действующие во всех подразделениях Банка) в части пунктов 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.16.1., 2.2.2. Тарифов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
Иркутску из-за коронавируса грозит дефицит овощей и фруктов
Какие авиакомпании из-за коронавируса пострадают больше всего?
Коронавирусу заказан воздушный путь. «Уральские авиалинии» в Китае не взяли на борт иностранцев
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании