Солид Банк запустил кэшбэк 3% за покупки в избранных категориях

В преддверии череды праздников Солид Банк запустил Акцию для владельцев карт – «Поедем, поедим, посмотрим». По условиям Акции клиенты банка получат назад на карту до 3%* от стоимости покупок в наиболее праздничных категориях: «Кафе и рестораны», «Кино» и «Транспорт».

Акция будет действовать в самый «жаркий» для этих категорий период: с 01.02.2020 г. по 30.04.2020 г.

«Начиная с середины февраля и до мая россияне буду отмечать серию следующих друг за другом праздников. И традиционно государственные праздники – это дополнительные выходные дни, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов, – и люди стараются провести это время со своими близкими. Поэтому мы запустили наш кэшбэк в этот период и именно на указанные категории».

«Наш кэшбэк будет как нельзя кстати, – присоединяется к беседе Заместитель начальника Управления банковских карт АО «Солид Банк» Дмитрий Булычев. В выбранный нами период в связи с многочисленными праздниками повышается посещаемость заведений общественного питания и кинотеатров – наиболее популярные места для проведения досуга в холодное время года, а зима в России, как мы знаем, длится до мая. Кроме того, люди больше пользуются транспортными услугами в праздничные и околопраздничные дни – навещают родственников, ездят в гости на такси. За оплаты во всех этих категориях, осуществленных с помощью карт Солид Банка, мы начислим нашим клиентам кэшбэк 3%».

Романтический ужин влюбленной парочки, бизнес-ланч с коллегами или партнерами, вечерний поход в кино с семьей станет приятней от осознания того, что часть расходов будет компенсирована Солид Банком. И, конечно же, дорога в соседний город к родителям или поездки на такси к друзьям или с деловыми целями будут быстрее и комфортней с кэшбэком!

Акция распространяется не только на действующие на момент запуска Акции «Пойдем, поедем, поедим» карты Солид банка, но и на оформленные в период ее действия.

Оформить карту можно в любом офисе АО «Солид Банк».

Подробные условия Акции «Пойдем, поедем, поедим» на сайте банка www.solidbank.ru.